Arjantin'de Şiddetli Sel: Can Kaybı 10'a Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin'de Şiddetli Sel: Can Kaybı 10'a Yükseldi

Arjantin\'de Şiddetli Sel: Can Kaybı 10\'a Yükseldi

Arjantin'in Bahia Blanca kentinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde can kaybı 10'a ulaştı. Eyalet hükümeti, kentteki kurtarma çalışmalarına destek vermek için 10 milyar peso mali yardım sağlayacak. Hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtiliyor.

08.03.2025 13:52  Güncelleme: 14:03
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde meydana gelen can kaybı 10'a yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı liman kenti Bahia Blanca'da şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço arttı. Şehir yetkililerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, sayısının daha da artabileceği belirtildi. Köprülerin yıkıldığı ve yolların çöktüğü aktarılan açıklamada, "Yardım sağlamak amacıyla belediye ekipleri, eyalet hükümeti, donanma ve Arjantin ordusuyla birlikte tüm mevcut kaynaklar seferber ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Ekonomi Bakanı Luis Caputo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hükümetin 300 bin nüfuslu Bahia Blanca'ya 10 milyar peso (9.2 milyon dolar) tutarında mali yardım sağlanacağını belirtti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin bugün Mendoza eyaletindeki programlarını iptal ettiği öğrenildi.

Kesintisiz 7 saat süren şiddetli yağmurların ardından büyük çapta su baskınlarının yaşandığı kentte konutlara ve sağlık merkezlerine yönelik tahliye emri verilmiş, bazı araçlar sel suyunda sürüklenirken, bazıları da suya gömülmüştü. Ağaçların devrilirken, binlerce kişi de elektriksiz kalmıştı.

Kent genelinde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA

Arjantin, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Bahia, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arjantin'de Şiddetli Sel: Can Kaybı 10'a Yükseldi - Son Dakika

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