Arjantin'de nafaka ödemeyenlere Dünya Kupası yasağı

Arjantinli yetkililer, ülkede çocuklarına nafaka borcu bulunan 13 bin ebeveynin listesini ABD'ye ileterek, bu kişilerin 2026 Dünya Kupası maçlarına girişinin yasaklanmasını talep etti.

Arjantin'in, çocuklarına nafaka ödemediği belirtilen binlerce ebeveynle ilgili attığı adım dikkat çekti. Arjantinli yetkililer, ülkede çocuklarına nafaka borcu bulunan 13 bin ebeveynin listesini ABD'ye ileterek, bu kişilerin 2026 Dünya Kupası maçlarına girişinin yasaklanmasını talep etti. Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, söz konusu kişilerin çocuklarına ödemeleri gereken nafakaları yerine getirmediğini belirterek, "Çocuklarını geçindirmek gibi temel bir sorumluluğu yerine getirmeyenler bunun sonuçlarına katlanmalıdır. Çocuklarına bakmayanlar stadyumlara alınmayacak" dedi.

Liste, RPAM tarafından hazırlandı

Sunday Tribune gazetesine göre; söz konusu liste, Arjantin'in Kamu Nafaka Borçluları Sicili (RPAM) tarafından hazırlandı ve büyük bölümünün Buenos Aires ile 13 farklı eyaletten gelen babalardan oluştuğu belirtildi. Gazete, Dünya Kupası maçlarının ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak olması nedeniyle Arjantin'in doğrudan yasak koyma yetkisi bulunmadığını, bu nedenle listenin ABD iç güvenlik ve turnuva güvenlik birimlerine iletildiğini aktardı.

ABD'nin Dünya Kupası katılımına ilişkin özel bir adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD, nafaka borçlarını ödemeyen kişilere yönelik uygulamalarını artırdı

Öte yandan ABD, son dönemde nafaka borçlarını ödemeyen kişilerin seyahatlerini kısıtlamaya yönelik uygulamalarını artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay, 100 bin dolar veya daha fazla nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarının iptal edilmeye başlanacağını duyurdu. Bu sürecin, nafaka ödemelerindeki gecikmelere ilişkin bilgileri sağlayacak olan ABD Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütüleceği belirtildi. Uygulamadan kaç kişinin etkileneceği ise henüz bilinmiyor. - BUENOS AIRES