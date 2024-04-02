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Arkadaşları önce darp etti, ardından 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Arkadaşları önce darp etti, ardından 3 yerinden bıçakladı

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Bursa'da bir genç, parkta buluştuğu arkadaşları tarafından önce darp edildi, ardından bıçaklandı. Olay sonucunda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

02.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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Arkadaşları önce darp etti, ardından 3 yerinden bıçakladı

BURSA - Bursa'da parkta oturduğu arkadaşları tarafından önce darp edilip, ardından bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla bir parkta buluşan Azat H.(17), aralarında çıkan tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Arkadaşları 17 yaşındaki genci dakikalarca darp edip, bıçakla 3 yerinden yaraladı. Kavgayı gören mahalleli durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan gencin tedavisi ambulansta yapıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis arkadaşlarını bıçakla yaralayan 4 saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşları önce darp etti, ardından 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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