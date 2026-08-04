Beyoğlu’nda ‘armut’ seçme tartışmasında pazarcı müşterinin başına kalas fırlattı: Pazarcı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu’nda ‘armut’ seçme tartışmasında pazarcı müşterinin başına kalas fırlattı: Pazarcı tutuklandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'ndeki semt pazarında armut seçme nedeniyle çıkan tartışmada pazarcı Selahattin Ş., müşteri Nurcihan Y.'nin başına tahta kalas fırlattı. Başına 10 dikiş atılan kadın hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan pazarcı tutuklanırken, tezgahları belediye tarafından mühürlendi.

Beyoğlu'nda bir semt pazarında, armut seçme nedeniyle müşteri ve esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmada, esnaf müşterinin başına kalas fırlattı. Kadının başına 10 dikiş atılırken, pazarcı ise tutuklandı. Öte yandan, pazarcının tezgahların tamamının belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.'nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Selahattin Ş.'nin Nurcihan Y.'ye hakaret ve küfür edip eline aldığı tahta kalası Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı öğrenildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle Nurcihan Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pazarcı tutuklandı, tezgahlarının tümü mühürlendi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Selahattin Ş. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pazarcı hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Öte yandan Pazarcının Beyoğlu'nda farklı pazar yerlerinde birden fazla pazar tezgahının olduğu ve bu tezgahların tümünün belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu’nda ‘armut’ seçme tartışmasında pazarcı müşterinin başına kalas fırlattı: Pazarcı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu’nda ‘armut’ seçme tartışmasında pazarcı müşterinin başına kalas fırlattı: Pazarcı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.