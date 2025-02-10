Arnavutköy'de Acemi Hırsızlar Başarısız Oldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Acemi Hırsızlar Başarısız Oldu

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Kapıyı açamayan hırsızlar, 10 dakika uğraştıktan sonra kamyonetle kırmaya çalıştı ama başaramadı.

10.02.2025 22:19
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Arnavutköy'de acemi hırsızlar imalathanenin kapısını açamayınca kamyonetle kırmaya çalıştı...O anlar kamerada

Hırsızlık yapmak için gelen grup kapıyı açmak için 10 dakika boyunca uğraştı

Kapıyı açamayınca vazgeçip giden acemi hırsızlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesine hırsızlık yapmak amacıyla gelen bir grup 10 dakika uğraşmalarına rağmen kapıyı açamadı. Her yolu deneyen hırsızlar son çare olarak kamyonetle kapıya çarpıp başarısız olduktan sonra hızla kaçtılar. Acemi hırsızlık çetesinin uğraşları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir kamyonetle birlikte mobilya üretimi yapılan imalathanenin önüne gelen hırsızlık çetesi kamyonetin arkasındaki araç gereçlerini indirerek kapıyı açmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika boyunca farklı yöntemlerle kapının açılması için uğraşan acemi hırsızlar başarısız oldu. Duruma sinirlenen hırsızlar geldikleri kamyonetle kapıya çarparak kırmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine hırsızlığı gerçekleştiremeyen grup daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Acemi hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Acemi Hırsızlar Başarısız Oldu - Son Dakika

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