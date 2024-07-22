Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler

Geniş Video İzle

Arnavutköy'de asker eğlencesi nedeniyle yapılan araç konvoyunda, bir kişi camdan sarkarak motosikletli ile tokalaştı. Camdan sarkan çocuklara rağmen araç sürücüsü makas attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

22.07.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler

Asker konvoyunda biri camdan sarkarak motosikletli ile tokalaştı

Camdan sarkan çocuklara rağmen araç sürücüsü makas attı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de asker eğlencesi nedeniyle konvoyunda camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldı. Birçok genç hem canlarını hiçe sayarak hem de trafiği tehlikeye düşürerek araçların camlarının üzerine oturarak yolcuk yaptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde asker eğlencesi nedeniyle araç konvoyu yapan bir grubun ilginç halleri cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobil camından sarkan bir kişinin yine seyir halinde olan bir motosikletliyle camdan tokalaştığı görüldü. Öte yandan bir kişi seyir halindeki aracın üzerinde gitti. Bir başka otomobilde ise camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Asker Eğlencesi, Cep Telefonu, İstanbul, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:15:39. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement