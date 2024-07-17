Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü

Arnavutköy'de çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mezarlığa sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sıcak hava nedeniyle hızla yayılan yangının mezarlığa sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti.

17.07.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın mezarlığa sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan çayırlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Sıcak hava nedeniyle hızla yayılan yangının mezarlığa sirayet etmemesi için ekipler adeta seferber oldu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İtfaiye, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 18:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement