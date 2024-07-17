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Arnavutköy'de çayırlık alanda çıkan yangın mezarlığa sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın mezarlığa sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan çayırlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Sıcak hava nedeniyle hızla yayılan yangının mezarlığa sirayet etmemesi için ekipler adeta seferber oldu.