Arnavutköy'de çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

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Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

Alevlere helikopter havadan müdahale etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. Helikopter destekli söndürme çalışması havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler bir tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden su tankları geldi. Yangının tır garajı ve askeri alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter havadan söndürme çalışmasına destek verdi. Polis ekipleri vatandaşların girişişi güvenlik önlemi aldı. Tarım arazisinin tamamı yandı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışması başladı. Yangın ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Yangını çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Olay anını anlatan Ertuğrul kaya, "Karpuz samanlarını döküyorlar. Yangın çıktı. Müdahale ettiler. Zaten rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı" dedi.

Bekir Başkarahan ise, "Yangın saat 12.00 gibi başladı. Çöplüklerden başladı. Rüzgarın etkisiyle devam etti. Yangının nedeni araştırılacak. Yangın çıktığını gördüm. Arka arkaya itfaiye geldi" diye konuştu.