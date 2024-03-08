Arnavutköy'de bulunan bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit ettikleri Çin uyruklu bir şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bilgisi üzerine Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir villaya baskın düzenledi. Villada, Çin uyruklu çok sayıda şahsın olduğu, şahısların ülke girişlerinde usulsüzlük olmadığı tespit edildi. İncelemelerde Çin uyruklu J.M. isimli şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edildi. İkamet zabıta ekiplerince mühürlenirken, J.M. isimli şahsa ise 94 bin 622 lira idari para cezası kesildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Çinli şahsa yüksek miktarda para cezası - Son Dakika
Seçil Erzan, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen isimler arasında yer alan Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Erzan, Terim'in kendisine para verdiğini ve yatırılan tüm tutarları Terim'e verdiğini iddia etti.
Düzce'de yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilecek ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce'de çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan hücrenin 6 üyesi, uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Şebekenin bir üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda, eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik hücre adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri de yer alıyor.
Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen katil, kadını annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından polis ekipleri, kaçmaya çalışan katili kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda gerçekleşen gözaltılar, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.
Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
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