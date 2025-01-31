Arnavutköy'de Çocukların Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Arnavutköy'de Çocukların Bisiklet Kazası

Arnavutköy\'de Çocukların Bisiklet Kazası

İki çocuk bisiklet kazası geçirdi, bir kişi ilginç şekilde yardım etti. Güvenlik kamerasında görüntülendi.

31.01.2025 12:11
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İstanbul Arnavutköy'de bisikletle ilerleyen iki çocuk kaza yaparak yere düştü. Yere düşen çocukları gören vatandaşlar yardımcı olmak için yanlarına giderken, bir kişi ise tişörtünden tuttuğu çocuğu kenara doğru sürükledi. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen Muhammet Efe Çınar isimli çocuk ve arkadaşı ansızın bir kaza sonucu yere savruldu. Yere düşen iki çocuğun yardımına ise sokaktan geçen diğer vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuklar yerde acı içinde kıvranırken, bir kişinin Muhammet Efe Çınar'ı tişörtünden tutarak sürüklediği görüntülendi. İlginç müdahale yöntemi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Çocukların Bisiklet Kazası - Son Dakika

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