Arnavutköy'de drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza - Son Dakika
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Arnavutköy'de drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza

Arnavutköy'de cadde üzerinde drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza kesilirken, drift attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatarak sürücüleri tespit etti ve toplamda 96 bin 669 lira para cezası kesti.

25.04.2024 23:55
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Arnavutköy'de cadde üzerinde drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza kesilirken drift attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaptanpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 sürücü cadde üzerinde drift attı. Drift attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, 61 AHE 246, 34 KD 0405 ve 34 CDS 329 plakalı araçların sürücüleri tespit edildi. Çalışmaların devamında sürücülere toplamda 96 bin 669 lira para cezası kesildi. Öte yandan sürücülerin drift attıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza - Son Dakika

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