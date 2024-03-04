Arnavutköy'de düğün konvoyu kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu yapan araçlar sokak arasında maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza yapan iki araçta bulunan şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken birbirine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar güçlükle ayrıldı. Olayda yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre düğün konvoyunda olan 2 aracın sokak arasında birbirine çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Araç sürücülerinin kendi arasındaki tartışması kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Şoförlerin kavgasına araçlarda bulunan diğer şahıslarda katıldı. Birbirine silah, sopa, tekme ve tokat ile saldıran grup ayrılmayınca ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıslar ayrılırken kavga anında yaralanan 1 kişide ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - İSTANBUL