Arnavutköy\'de Elektrik Hattında Kısa Devre Patlaması

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde elektrik hattında kısa devre oluşunca kablolar havai fişek gibi patlamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy ilçesinde bugün sabaha karşı BEDAŞ'a ait elektrik hattında oluşan kısa devre patlamaya neden oldu. Kablolar etrafa havai fişek gibi kıvılcım saçtı. Sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan kablolar kapalı pazar alanında bulunan elektrik direğine doğru ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle herhangi bir yangın çıkmadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL