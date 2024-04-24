Arnavutköy'de Elektrik Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Elektrik Hırsızı Yakalandı

Arnavutköy'de bir inşaatın elektriğini kestikten sonra kabloları sökerek çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği tarafından kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli makamlara teslim edildi.

24.04.2024 18:24
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Arnavutköy'de bir inşaatın elektriğini kestikten sonra kabloları sökerek çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelmişti. Bir şahıs, inşaatın girişindeki kabloları gözüne kestirmiş bina girişine gelerek trafodan elektriği kestikten sonra kabloları sökerek çalmıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Timi tarafından kimliği tespit edilen 36 yaşındaki A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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