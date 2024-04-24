Arnavutköy'de Elektrik Hırsızı Yakalandı

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Arnavutköy'de bir inşaatın elektriğini kestikten sonra kabloları sökerek çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelmişti. Bir şahıs, inşaatın girişindeki kabloları gözüne kestirmiş bina girişine gelerek trafodan elektriği kestikten sonra kabloları sökerek çalmıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Timi tarafından kimliği tespit edilen 36 yaşındaki A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL