Arnavutköy\'de eşi tarafından terk edilen kadın ve oğlu sokakta kaldı

Arnavutköy'de yaşayan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, yoğun bakımda tedavi gören annesine refakat ettiği gerekçesiyle eşi tarafından terk edildi. Eşyaları sokağa atılan kadın, 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte geceyi dışarıda geçirdi. Güneş'in yardımına Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişti. Diyarbakır'daki yakınlarının yanına dönmek isteyen Güneş'in eşyalarının nakliyesinin belediye tarafından karşılanacağı, ayrıca acil ihtiyaçları için nakdi yardım desteğinin bakanlık tarafından sağlandığı öğrenildi.

Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır evli olan Ebrar Ayşesun Güneş'in annesi yaklaşık 8 ay önce rahatsızlandı. Annesinin yoğun bakıma alınması üzerine 2 ay boyunca sık sık hastaneye giden Güneş, eşi Faruk G.'nin tepkisi ile karşılaştı. Faruk G. yaşanan tartışmanın ardından evi terk etti. Bir süre sonra ev sahibi ile olan sözleşmeyi de iptal eden F.G. eve gelerek eşyaları sokağa çıkardı. Ebrar Ayşesun Güneş ise 4 yaşındaki oğlu Miraç ile sokakta kaldı.

"Annem yoğun bakımdaydı, eşim bu durumdan sıkıldı"

Yaşadıklarını anlatan Güneş, "Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı. 'Sen niye evde durmuyorsun' diyordu. Ben de 'Benim annem, vicdanım rahat değil. Üzülüyorum, dayanamıyorum, ziyaretine gidiyorum' diyordum. Bir gün eve geldiğimde eşyalarını toplamış, gitmişti" dedi.

İddiaya göre eşyaları sokağa çıkarıldı

Eşinin evden ayrılmasının ardından ev sahibi ile görüşerek kira sözleşmesini de iptal ettiğini anlatan Güneş, daha sonra eve gelerek evdeki eşyaları kapının önüne koyduğunu ifade etti. Komşularının yönlendirmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilçede bulunan temsilcileriyle görüşen Ebrar Ayşesun Güneş'e acil olarak konaklama yapabileceği otel ayarlandı ve nakdi destek için işlemler başlatıldı.

"4 yaşındaki oğlumu çuvalların üzerine yatırdım"

Eşyalarıyla birlikte sokakta kaldığını anlatan Güneş, 4 yaşındaki oğlu Miraç Furkan'ı sokağa çıkarılan eşyaların arasında yatırmak zorunda kaldığını söyledi. Güneş "Sabah çocuğumu çıkardım, çuvalların üzerine yatırmışım. Sabahtan beri ne kahvaltı, ne yemek, ne su. Ayaktayım, başım dönüyor. Benim eşimin vicdanı sızlıyorsa bizi ve çocuğunu bu durumda bırakmazdı" diye konuştu. Yaşadığı mağduriyetin ardından memleketi Diyarbakır'a dönmek istediğini söyleyen Güneş, yakınlarının bulunduğu bölgede 4 yaşındaki oğluyla yeniden hayat kurmayı hedeflediğini belirtti.

Eşi terk etti, belediye ve sosyal hizmetler devreye girdi

Ebrar Ayşesun Güneş ve 4 yaşındaki Miraç Furkan'ın eşyalarıyla sokakta kaldığının öğrenilmesinin ardından Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet ekipleri harekete geçti. Anne ve çocuğun acil ihtiyaçları ile konaklama sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı. Güneş'in Diyarbakır'daki yakınlarının yanına dönmek istemesi üzerine ev eşyalarının Diyarbakır'a nakliye masraflarının Arnavutköy Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Ayrıca ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Arnavutköy Sosyal Hizmetlet Müdürlüğü tarafından nakdi acil yardım desteği sağlandığı belirtildi.

Ebrar Ayşesun Güneş'in eşyalarının sokağa çıkarıldığı anların ardından yaşadığı mağduriyet, 4 yaşındaki oğluyla eşyaların arasında beklediği anlar görüntülendi.