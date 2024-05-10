Arnavutköy'de Güvenlik Kamerası Tarafından Kaydedilen Trafik Kazaları - Son Dakika
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Arnavutköy'de Güvenlik Kamerası Tarafından Kaydedilen Trafik Kazaları

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün yol ağzında cipe çarptığı ve sahte ehliyet veren şahısın kaçtığı görüldü. Ayrıca, dört yol ağzında iki aracın çarpıştığı ve maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

10.05.2024 10:45
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Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen farklı trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosikletin yol ağzında bir cipe çarptığı ve yine dört yol ağzında iki aracın çarpıştığı görüldü.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün yol ağzında cipe çarptığı görüldü. Kaza sonrasında cip sürücüsüne sahte bir ehliyet veren şahıs kaza yerinden uzaklaşırken motosikletin plaka araştırmasında da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis kazayla alakalı çalışma başlattı. Bir başka kazada ise dört yol ağzında araçların çarpıştığı ve kaza sonrasında maddi hasar oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Güvenlik Kamerası Tarafından Kaydedilen Trafik Kazaları - Son Dakika

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