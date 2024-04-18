Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Arnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrasında yaralılar hastanelere sevk edildi.

18.04.2024 12:57
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Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İSTANBULArnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Deliklikaya Mahallesi Kayabaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NZ 7609 plakalı araç sürücüsü Burahan Gür sola doğru dönerken karşıdan gelen Şeref Seçkin'in kullandığı 34 GLU 444 plakalı aracı görmemesi üzerine çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Burahan Gür, kızı Muhbet T. ve torunu Nisanur T. Hafif yaralanırken aynı araçta bulunan Burahan Gür'ün eşi Güler Gür ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Şeref Seçkin ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sonrasında olay yerine gelen Deliklikaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Borçlanmış, " Burası Deliklikaya Mahallesi'nin girişi burada sık sık kazalar yaşanıyor. Benim bildiğim kadarıyla Burahan ve eşi Güler'in durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Burahan abinin kızı ve torunu da araçtaydı. Onların durumu iyi, eşinin durumu ağır hastaneye kaldırıldı. Biz burada kaldık inşallah durumu iyidir. Diğer araçta sadece sürücü vardı durumu iyiydi" dedi.

Arnavutköy\'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: İHA

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