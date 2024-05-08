Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında polis ekipleri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Yıkım için güvenlik önlemi alan polis, taşlı saldırılara biber gazıyla karşılık verdi. Yaşanan olaylar kameralara yansıdı.

08.05.2024 16:48
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Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yıkım için güvenlik önlemi alan polis ekipleri, taşlı saldırılara biber gazıyla karşılık verdi. Yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamlığı, İmrahor Mahallesinde kaçak yapılan 6 adet yapının yıkılmasına karar verdi. Sabah saatlerinde yıkım için Mahalleye giden ekipler, vatandaşların direnciyle karşılaştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında yaşanan tartışma büyüyünce kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşların taş atması üzerine biber gazı kullanan polis, grubu püskürttü. Yıkım gerginliği kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında yıkım çalışmaları devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

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