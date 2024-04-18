Arnavutköy'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, trafik ışıklarına çarparak dururken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Deliklikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü, karşı taraftan gelen otomobili görmeyerek sola doğru hızla döndü. Otomobilin sola doğru dönmesiyle diğer sürücü hızını azaltamayarak araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak trafik ışıklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan 2 sürücü ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL