Arnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, trafik ışıklarına çarparak dururken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Deliklikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü, karşı taraftan gelen otomobili görmeyerek sola doğru hızla döndü. Otomobilin sola doğru dönmesiyle diğer sürücü hızını azaltamayarak araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak trafik ışıklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan 2 sürücü ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrenci müdürüne teşekkür etti.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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