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Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Arnavutköy\'de kız meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Arnavutköy'de bir kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grup insanın bir kişiye acımasızca saldırdığı görüldü. Kavga anları, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ticari taksilerin de karıştığı ve tehdit içeren söylemlerin duyulduğu belirtildi.

03.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir grubun, bir kişiye acımasızca saldırdığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre kız yüzünden gerçekleşen tartışma sonrasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavga da bir grubun başka bir kişiye acımasızca saldırdığı görüldü. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ticari taksiler ile olay yerinde bulunan kişilerin kavgaya tutuştuğu ve birbirlerine "seni vuracağım, mermi atacağım" gibi cümleler kullandıkları duyuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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