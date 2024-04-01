YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Arnavutköy'de muhtarlık seçimlerinde 2 ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında silahlı çatışma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de muhtarlık seçimlerinde 2 ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında silahlı çatışma

Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde iki ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada iki kişi ağır yaralandı.

01.04.2024 18:46  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de muhtarlık seçimlerinde 2 ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında silahlı çatışma

Arnavutköy'de yerel seçimlerde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında seçim sonrası kavga çıktı. Okulda başlayan kavga sokakta silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mahmut Dizman ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öne sürülen iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz'ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe'yi desteklediği öğrenildi.

Okulda başlayan sözlü kavga sokakta silahlı çatışmaya döndü

Seçim sonrası okulda akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sokağa taşarken iki taraf arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların çekildiği kavgada Mahmut Dizman ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı caddede uzun süre incelemelerde bulundu.

Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasında, görüntülerde sokakta iki grubun sağa sola koşuştuğu ve çok sayıda silah sesinin duyulduğu ve yerde yatan iki yaralının olduğu görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması

sürüyor.

Kaynak: İHA

Bolluca, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de muhtarlık seçimlerinde 2 ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında silahlı çatışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da İETT otobüsü kaldırımda 2 kişiye çarptı
    19:27 İstanbul'da İETT otobüsü kaldırımda 2 kişiye çarptı

    İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Aydın'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
    19:25 Aydın'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

    Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye eri ağır yaralandı
    18:56 Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye eri ağır yaralandı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.

  • Alanya'da Süleymancılar Cemaatine Ait Yurtta İstismar Davası
    18:55 Alanya'da Süleymancılar Cemaatine Ait Yurtta İstismar Davası

    Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 19:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de muhtarlık seçimlerinde 2 ayrı adayı destekleyen akrabalar arasında silahlı çatışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement