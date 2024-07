Arnavutköy'de Palet ve Ayran Hırsızlığı

3.Sayfa

Arnavutköy'de biri palet çaldı diğeri ayran, "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlıklar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir işyeri önünden palet ve başka bir işyeri önünden ise ayran çalındı. "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki iki farklı işyeri önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde bir çiğ köfteci önüne toptancı tarafından bırakılan ayranlar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bir zincir marketin önündeki boş paletler de hırsızların hedefi oldu. "Bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar" güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.