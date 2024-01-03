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Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobile Girerek Ses Sistemi ve Teybi Çalan Hırsızlar Görüntülendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobile Girerek Ses Sistemi ve Teybi Çalan Hırsızlar Görüntülendi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yanına başka bir araçla yanaşan hırsızlar, otomobil içerisindeki ses sistemini ve teybi çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların önce kapıyı açtığı, ardından bir kişinin aracın içerisine girip hırsızlık yaptığı ve son olarak geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Arnavutköy\'de Park Halindeki Otomobile Girerek Ses Sistemi ve Teybi Çalan Hırsızlar Görüntülendi
03.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:49
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Arnavutköy'de park halindeki otomobile girerek ses sitemini ve teybi çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yanına başka bir araçla yanaşan hırsızlar otomobil içerisindeki ses sistemini ve teybi çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki bir aracın yanına başka bir araçla yanaşan hırsızların önce kapıyı açtığı daha sonra bir kişinin aracın içerisine girip hırsızlık yaptıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobile Girerek Ses Sistemi ve Teybi Çalan Hırsızlar Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobile Girerek Ses Sistemi ve Teybi Çalan Hırsızlar Görüntülendi - Son Dakika
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