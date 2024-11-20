Arnavutköy'de Park Yeri Kavgası

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Arnavutköy'de park yeri tartışması kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de komşuların park yeri tartışmasında ortalık karıştı. Taraflar dakikalarca sakinleştirilmeye çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iki komşu arasında park yeri tartışması yaşandı. İddiaya göre, evlerinin önündeki park yerinden dolayı tartışan komşular, diğer komşuları tarafından dakikalarca ayırılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tartışma esnasında tarafların araçlara saldırdığı görüldü.