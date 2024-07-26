Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık kamerada: Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı - Son Dakika
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Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık kamerada: Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de yeni evli çift gibi emlakçı giren iki kişi, kiralık daire sormak bahanesiyle bir emlak dükkanına girdi. Adam, sandalyede otururken poşete koyduğu sadaka kutusunu arkasına sakladı. Bu sırada suç ortağı kadın, adamın elindeki paketi alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

26.07.2024 19:44
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Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık kamerada: Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yeni evli çift gibi emlakçı giren iki kişi kiralık daire sordu. Sandalyede oturan adam bir süre sonra poşete koyduğu sakada kutusunu arkasına saklarken, bu sırada harekete geçen suç ortağı kadın ise adamın elindeki paketi alarak oradan uzaklaştı. Pes dedirten hırsızlık kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir emlak dükkanında gerçekleşti. İddialara göre yeni evli çift imajı vererek dükkana giren ve kiralık daire soran şahıs masanın üzerinde duran sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Şahıs sandalyeye otururken suç ortağı kadın ise dışarıda bekledi. Fırsat kollayan adam bir süre sonra masanın üzerindeki sadaka kutusunu elindeki poşete koyduktan sonra arkasında tutarak kamufle etti. İçeri giren kadın ise sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştı. Emlakçıda bir süre daha oturan adam oradan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların organize bir şekilde sadaka kutusunu çalarak işyerinden uzaklaştırdıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık kamerada: Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı - Son Dakika

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