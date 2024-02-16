Arnavutköy'de Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı

Arnavutköy\'de Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı

Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netleşecek.

16.02.2024 14:09
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Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Yıldırımbeyazıt Caddesi Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangın nedeniyle 1 işçi dumandan etkilenirken sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevke dildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netleşeceği öğrenilirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Öte yandan çıkan yangın dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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