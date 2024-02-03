Arnavutköy'de polisten kaçmaya çalışan torbacı, polisle çıkan arbedede kendini vurdu
Gözaltına alınırken polisten almaya çalıştığı silahla kendini vurdu
İSTANBUL - Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Polisin ara sokakta yakaladığı şüpheli, kelepçe takılacağı esnada polisle arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede torbacı olduğu öğrenilen Ahmet Erdem isimli şüpheli, polisin elindeki silahı almaya çalışırken ateşlenmesiyle kendini vurdu. Olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olay, Akşam saatlerinde Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi Azimli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin fiziki takibinde olan ve torbacı olduğu öğrenilen Ahmet Erdem isimli şüpheli, 07 JE 245 plakalı araçla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından 'DUR' ihtarında bulunuldu. Polisin DUR ihtarına uymayan şüpheli, kaçarak Tezel Sokak'a geldi. Şüpheli, daha sonra araçtan inerek yaklaşık 500 metre ilerideki Azimli Sokak'a doğru koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Ahmet Erdem, Azimli Sokak'ta yakalandı. Polisin kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştığı şüpheli direnerek polisin silahını almaya çalıştı. Yaşanan arbedede silahın ateşlenmesiyle gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli kendini vurdu.
'Kelepçe takılırken çıkan arbedede vurularak hayatını kaybetti'
Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliye kelepçe takmak isterken, polise direnen şüpheliyle polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla şüpheli Ahmet Erdem, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şüpheli Erdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası, sokakta güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, Erdem'in vurulduğu yer ve aracında uzun süre incelemelerde bulundu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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