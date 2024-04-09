Arnavutköy'de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.
Arnavutköy'de bulunan Haraççı Mezarlığı'nda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hayrat çeşmelerinden doldurdukları sularla yakınlarının mezarlarını suladı ve bakımlarını yaptı. Yakınlarının mezarlarına gerçekleştirilen ziyaret sırasında dualar okundu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
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