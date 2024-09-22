Arnavutköy'de Sahte Ürün Fabrikasına Baskın - Son Dakika
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Arnavutköy'de Sahte Ürün Fabrikasına Baskın

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İstanbul Arnavutköy'de sahte ürün üreten fabrikaya polis baskın düzenledi, 1 ton ambalaj ele geçirildi.

22.09.2024 17:50
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Arnavutköy'de sahte ürün üreten fabrikaya baskın

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde büyük firmalara ait ürünlerin kopyasını ürettiği tespit edilen bir fabrikaya baskın yapan polis ekipleri içeride 1 ton benzetilmiş ambalaj ele geçirdi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada Dünyaca bilindik olan büyük firmalara ait ürünlerin benzerlerinin yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri firma yetkilileriyle birlikte fabrikaya baskın düzenledi. Kapıları kilitli olan ve içeride kimsenin olmadığı tespit edilen fabrikanın kapıları çilingir yardımıyla açıldı. İçeride yapılan incelemeler sonucunda bilinen kozmetik fabrikalarına ait yaklaşık 1 ton baskılı ambalaj malzemeleri ele geçirildi. Polis ekipleri işyeri sahibi ve çalışanlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Arnavutköy\'de Sahte Ürün Fabrikasına Baskın
Kaynak: İHA

Arnavutköy, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Sahte Ürün Fabrikasına Baskın - Son Dakika

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