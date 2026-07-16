Arnavutköy'de samanlık yangını paniği - Son Dakika
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Arnavutköy'de samanlık yangını paniği

16.07.2026 22:50
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Arnavutköy'deki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Arnavutköy'de, bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Alevler, bölgede bulunan park halindeki otomobile sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangının park halindeki lüks bir otomobile sıçrama ihtimali üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de samanlık yangını paniği - Son Dakika

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