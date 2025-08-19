Arnavutköy'de Satırlı Saldırı: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
Arnavutköy'de Satırlı Saldırı: Polis Müdahale Etti

Arnavutköy\'de Satırlı Saldırı: Polis Müdahale Etti
19.08.2025 14:14
İstanbul Arnavutköy'de satırla saldırıya çalışan bir şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, elinde satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Uzun süren ikna çabalarının ardından polis ekipleri havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eline satır alan bir kişi, caddede çevredeki vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahsın polis aracına saldırmak istediği öne sürüldü. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Ancak ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı. Bunun üzerine etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan elinde satırla caddede dolaşan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Aklını kaçırmış gibiydi"

Olayı gören görgü tanığı Yunus Emre Can, yaşananlarla ilgili, "Sabah saat 06.00 sıralarıydı, bütün masada müşterilerimiz vardı. Satırlı saldırgan yukarıdan aşağıya doğru bağırarak geliyordu. Sanırım birisini arıyordu, millete satır kaldırıyordu. Birisinin ismini soruyordu, millet de 'bilmiyoruz' deyip korkuyla içeri girdi. Sonra aşağıya doğru gitti. O sırada biz polisi aradık. Dükkanlara girip yine birilerini sormaya başladı. Aklını kaçırmış gibiydi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra polis geldi. Bu kez Bolluca Meydanı'nda polis aracına saldırdı. Destek ekipler çağrıldı. Başka polisler geldi, Abdülhamid Han Camii'nin oraya yöneldiler. Orada da saldırgan yine olay çıkardı. Polis havaya ateş açarak müdahale etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arnavutköy, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Satırlı Saldırı: Polis Müdahale Etti - Son Dakika

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Satırlı Saldırı: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
