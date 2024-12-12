Arnavutköy'de Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Arnavutköy'de Silahlı Çatışma

Arnavutköy\'de Silahlı Çatışma

Arnavutköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, araçlar zarar gördü, yaralanan yok.

12.12.2024 11:55
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Arnavutköy'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışma kameralara yansıdı. Birbirlerine kurşun yağdıran iki grup, arabayla kaçarken çevredeki araçlara da zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Gece 02.00 sıralarında 30 Ağustos Caddesi'ne arabayla gelen iki grup, birbirine ateş açmaya başladı. Bir süre sonra şahıslar geldikleri arabayla olay yerinden kaçtı. Çatışma sırasında çevredeki evler ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Zanlıların kaçarken çevredeki araçlara çarparak zarar verdiği görüldü.

Yaşanan çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokakta buluşan iki grup, araç içerisinden birbirlerine ateş ediyor. Kaçan araçlardan biri caddede park halindeki bir çekiciye de çarpıyor.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri 70'ten fazla boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatışmada aracı zarar gören çekici sahibi Orkut Hoş, "Gece arkadaşım aradı. Araca mermi isabet etti dedi. Geldim baktım ortalık savaş alanı. Sadece benim aracım değil birçok dükkan ve ev zarar görmüş. Çok şükür ki kimse yaralanmamış. Konunun neden yaşandığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Necati Beyçimen, "Televizyon seyrediyordum. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Bir baktım mermiler havada uçuşuyor. Adeta bir savaş meydanı gibiydi. Daha sonra emniyet geldi incelemelerde bulundu. 8-9 araba hasar görmüş, birkaç eve kurşun isabet etmiş. Neyin ne olduğunu biz de anlayamadık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Silahlı Çatışma - Son Dakika

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