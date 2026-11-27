İstanbul Arnavutköy'de trafik kazasına karışan otomobilde bulunan 4 kişi, sürücünün taksiyle olay yerinden ayrıldığını söyleyerek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gerçek sürücünün olay yerindeki şahıslardan biri olduğunu tespit etti. Cezai işlem uygulanmak istenmesi üzerine polise mukavemet gösteren şahıslarla ekipler arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yaşanan arbede ve gözaltı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 25 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişinin bulunduğu otomobilin kazaya karışmasının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine, kazayla ilgili işlem yapmak istedikleri sırada araçta bulunan şahıslar tarafından sürücünün başka bir kişi olduğu ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı söylendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis gerçek sürücüyü tespit etti

Polis ekipleri, şahısların beyanlarının ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaza sırasında otomobili kullanan kişinin olay yerindeki 4 şahıstan biri olduğunu belirledi. Ekiplerin gerçek sürücüyü tespit edip cezai işlem uygulamak istemesi üzerine şahıslar polise mukavemet gösterdi. Şahısların ekiplerin görevlerini yapmasını engellemeye çalışması nedeniyle polislerle şahıslar arasında arbede çıktı.

Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi, şahıslar tutuklandı

Arbedenin ardından polis ekiplerinin destek talebinde bulunması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, mukavemet gösteren şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili adli süreç kapsamında C.E., E.B. ve U.E., görevli memura mukavemet nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.E. serbest bırakıldı.

Polise mukavemet ve gözaltı anları kamerada

Öte yandan trafik kazasının ardından polis ekipleri ile şahıslar arasında yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslarla polis ekipleri arasındaki itiş kakış ve şahısların gözaltına alındığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bölgeden çekildi.