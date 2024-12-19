Arnavutköy'de Tanker Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Tanker Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

77 yaşındaki Nevzat Özcan, pazar sonrası yolun karşısına geçerken tanker altında kalarak yaşamını yitirdi.

19.12.2024 13:10
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Arnavutköy'de pazar alışverişi yaptıktan sonra evine doğru yola koyulan 77 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek istediği esnada tankerin altında kalarak hayatını yitirmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yolun karşısına geçmek isteyen kişinin, tankerin kör noktasında kaldığı ve şoförün fark edemeyerek üzerinden geçtiği görülüyor.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Recep Baz yönetiminde olan 41 AHA 723 plakalı tanker cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada,77 yaşındaki Nevzat Özcan mahallede bulunan pazar yerinden çıkarak evine doğru yürümeye başlamıştı. Özcan yolun karşısına geçmek istediği anda kedisine çarpan tankerin altında sürüklenerek hayatını yitirmişti. Polis ekiplerinin kazayla alakalı çalışmaları devam ederken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı adamın, beraberinde bekleyen kişilerle beraber karşıya geçmek istediği esnada kamyonun kör noktasında kaldığı ve sürüklenerek kamyonun altında kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Tanker Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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