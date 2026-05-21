Arnavutköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İstanbul Arnavutköy'de kamyonetin demir yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (53) idaresindeki 34 GFY 022 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen O.T'nin kullandığı 34 CUZ 428 plakalı inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç arasında sıkışan sürücü Mustafa T.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Mustafa T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa T.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü O.T. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi uzun süre kapalı kaldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan kaza sonrası oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. - İSTANBUL