Arnavutköy Hacımaşlı'da orman yangını hava desteğiyle söndürüldü

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının çıkış nedeninin ortaya çıkması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, ormanlık alanın iç tarafında olması nedeniyle ekipler alana ulaşmakta zorlandı. Bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle büyüme riski bulunan yangın için hava desteği istendi. Dakikalar içerisinde gelen yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale etti. Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın, hava destekli yapılan soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.