Arnavutköy Hacımaşlı'da orman yangınına itfaiye erişemeyince helikopter desteği istendi
Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye erişememesi üzerine hava desteği istendi ve yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu bölgeye erişememesi nedeniyle hava desteği istendi. Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
Kaynak: İHA
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