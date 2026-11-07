Arnavutluk’ta polis protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı - Son Dakika
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Arnavutluk’ta polis protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı

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Arnavutluk’ta polis protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen hükümete yönelik protestolarda polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümete yönelik protestolarda polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçtiğimiz ayın ortasında öğrenciler tarafından başlatılan hükümete yönelik gösterilerde bugün de gerilim yükseldi. Başbakan Edi Rama'nın istifasının yanı sıra daha iyi eğitim ve yaşam şartları talep etmek üzere Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler polise taş atıp, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Göstericiler, hem Başbakan Rama hem de ana muhalefet lideri Sali Berisha'yı hedef alarak, "Rama hapse, Berisha hapse" sloganları attı. Protestolar daha sonra başkentin farklı bölgelerine yayıldı.

Gösteriler sırasında Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Polisin güvenlik kordonu altında tuttuğu Başbakanlık binası önünde gerilim yükseldi. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular ise polise havai fişek ve taş ile karşılık verdi. Göstericilerin polisler karşısında bir ön cephe oluşturup molotof kokteyli atması ve güvenlik görevlilerine lazer tutmasıyla çatışmalar şiddetlendi. Polisin tüm müdahalelerine rağmen Başbakanlık binası çevresinde gerilim, gösteri süresince yüksek seyretti.

Kaynak: İHA
3. SayfaPolisTiranSon Dakika

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