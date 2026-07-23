Arnavutluk'ta Protestolar: 5 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Protestolar: 5 Polis Yaralandı

23.07.2026 16:56
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Jared Kushner'in tatil köyü projesine karşı çıkan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in milyarlarca dolarlık tatil köyü projesine karşı düzenlenen protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in milyarlarca dolarlık tatil köyü inşa etme planına yönelik tepkiler sürüyor. Başkent Tiran'da bugün projeye karşı protesto gösterisi düzenlendi. Parlamento binasının önünde bir araya gelen göstericiler, polis tarafından oluşturulan güvenlik bariyerini sarsınca çatışma çıktı. Polis, bariyere aşmaya çalışan ve kendilerine yumurta ve şişe atan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Yetkililer, polislerden üçünün başından, birinin bacağından, birinin ise elinden yaralandığını bildirdi.

Kushner'in lüks oteller inşa etmek istediği sulak alanda yaşayan kuşlardan esinlenerek hareketlerini "Flamingo Devrimi" olarak adlandıran göstericiler, "Bizi birleştirdiğin için teşekkürler Trump" sloganları attı.

Yetkililer, herhangi bir gözaltı olup olmadığına ya da yaralı polis memurlarının sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Edi Rama projeyi savunuyor

Arnavutluk'ta çevre örgütlerinin öncülüğünde, ülkenin güneyindeki Zvernec bölgesinde planlanan lüks tatil köyü projesine karşı mayıs ayı sonunda protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Proje alanının dikenli tellerle çevrilmesinin ardından başlayan eylemlerde, bölgedeki doğal alanların ve kıyı ekosisteminin zarar görebileceği yönündeki endişeler dile getiriliyor. Ülke genelinde tartışmalara yol açan Kushner'in milyarlarca dolarlık tatil köyü projesi, Başbakan Edi Rama tarafından güçlü şekilde destekleniyor. Rama, protestoların siyasi rakipleri tarafından körüklendiğini savunarak gösterilerin yapay olduğunu öne sürüyor. Başbakan, milyarlarca dolarlık yatırımın Arnavutluk'u Balkanlar'ın önemli turizm merkezlerinden biri haline getireceğini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Jared Kushner, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Tatil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'ta Protestolar: 5 Polis Yaralandı - Son Dakika

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