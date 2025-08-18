Arpaçay\'da Aranan Suçlu Yakalandı

Arpaçay'da hakkında 22 suç kaydı bulunan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı ve 2 yıl, 35 ay, 85 gün hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişiyi ilçe de saklandığı yerde düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS