Arpaçay\'da Güvenlik Toplantısı

10.03.2026 09:39
Kaymakam Akköz başkanlığında güvenlik ve asayiş konuları ele alındı, çalışmalar değerlendirildi.

Arpaçay'da güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı toplantı, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren ile İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı katıldı.

Toplantıda, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen genel asayiş uygulamaları, güvenlik tedbirleri ve suçun önlenmesine yönelik faaliyetler hakkında Kaymakam Akköz'e bilgilendirme yapıldı.

Kolluk birimlerinin ilçede huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yürüttüğü denetim ve uygulamaların ele alındığı toplantıda, mevcut durum değerlendirilerek alınabilecek ilave tedbirler de görüşüldü. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için jandarma ve emniyet ekiplerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, ilçede kamu düzeninin korunmasına yönelik sürdürülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarının etkinliğinin artırılması adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, toplantı sonunda ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarılar dileyerek, vatandaşların güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Arpaçay, Asayiş, Son Dakika

09:47
