Arsuz’da bahçe yangını geniş alana sirayet etmeden söndürüldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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