Arsuz\'da Hapis Cezaevi Kaçak Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.Y. Arsuz'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
