Arsuz Karahüseyinli'de tırda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde bir tırda yangın çıktı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tır zarar gördü, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında tır zarar gördü.
Kaynak: İHA
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