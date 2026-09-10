Arsuz Kozaklı'da ev yangınında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yanan evde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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