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Artvin-Ardahan Devlet Karayolunda Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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Artvin-Ardahan Devlet Karayolunda Heyelan Meydana Geldi

Artvin'de şiddetli yağışlar sonrası Artvin-Ardahan devlet karayolunun 22. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artvin-Ardahan Devlet Karayolunda Heyelan Meydana Geldi
06.01.2024 - 19:48,
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Artvin- Ardahan devlet karayolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de şiddetli yağışlar sonrası heyelanların ardı arkası kesilmiyor. Artvin-Ardahan devlet karayolu 22'nci kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin-Ardahan Devlet Karayolunda Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika


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