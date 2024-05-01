Artvin'de 1 Mayıs ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Artvin'de 1 Mayıs ve Dayanışma Günü Kutlandı

Artvin\'de 1 Mayıs ve Dayanışma Günü Kutlandı

Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Yaklaşık bin kişi Atapark önünde toplanarak sloganlar atarak ve afişlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlamalara birçok sivil toplum örgütü destek verdi ve yerel sanatçıların konserleriyle program devam etti.

01.05.2024 14:32
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Artvin'de 1 Mayıs ve Dayanışma günü büyük coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı. Atapark önünde toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Örgütü ve Haziran Hareketi, 78'liler Derneği ile birçok sivil toplum örgütü destek verdi. Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti. Program yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de 1 Mayıs ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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