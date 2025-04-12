Artvin\'de 4 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Artvin'de, Gürcistan sınır hattından Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahısların, kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Sarp ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda donmak üzere olan 4 kişi bulunarak hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Haklarında başlatılan adli sürecin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan kaçak göçmenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.