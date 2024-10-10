Artvin'de 8 kg Esrar Ele Geçirildi

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Artvin'de 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 bin 877 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Arhavi, Boğaziçi ve Kavak köyünde yapılan operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirdi. M.K. isimli şüpheliye ait iki farklı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 8 kilogram 877 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.