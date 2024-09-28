Artvin'de Araç Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

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Artvin- Borçka karayolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka karayolunun Ormanlı köyü yakınlarında seyir halinde bulunan E.G. yönetimindeki 53 LA 562 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi. - ARTVİN